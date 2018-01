Rogalandsavis

Av Aslak Bodahl, ANB

Partiene vil stanse pengespill ved å blokkere nettsidene til uregulerte pengespillselskaper, og hindre nordmenn fra å laste ned og spille via apper.

– Det finnes EU-land som allerede blokkerer uregulerte spillselskaper, og erfaringen er at dette reduserer spillingen i befolkningen. Klarer andre land å få det til, bør vi også klare det. Det sier stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Bloggere og kjendiser

Bekkevold og Aps Anette Trettebergstuen er pådriverne for en norsk blokkering. På den måten vil spillerne få informasjon om at det er ulovlig for disse operatørene å tilby spill i Norge.

– Det finnes ingen grunn til at et ulovlig tilbud skal være så lett tilgjengelig som de utenlandske pengespillene er i dag, understreker Bekkevold.

Ap og KrF er overbevist om at nettgambling ufarliggjøres ved at bloggere og kjendiser aktivt blir benyttet i markedsføringen av utenlandske gamblingselskaper.

– Spillerne er ikke klar over at det de gjør er ulovlig, sier Bekkevold, som er opptatt av å ivareta den lange tradisjonen i Norge med en ansvarlig pengespillpolitikk. For noen kan livet bli lagt i ruiner av gambling. Så mange som 120.000 nordmenn er spilleavhengige eller står i fare for å bli det.

Undergraver norsk lov

Ap og KrF forsvarer en norsk blokkering med at den norske enerettsmodellen med Norsk Tipping verken gir kommersielle gamblingselskaper lov til å tilby eller markedsføre spillene sine i Norge.

– Mens store deler av frivilligheten finansieres over tippemidlene, legges det ikke igjen en eneste krone fra de utenlandske selskapene i det norske samfunnet, sier Bekkevold.

Et av virkemidlene fra Ap og KrF er å gi Lotteritilsynet mulighet til å kreve årlig rapportering fra bankene om transaksjoner til uregulerte spillselskaper og betalingsleverandører. Partiene stiller også spørsmål ved investeringene til Statens pensjonsfond utland (SPU) i flere utenlandske spillselskaper.

– Disse selskapene undergraver enerettsmodellen og norsk lov, og derfor er det grunn til å vurdere om SPU skal frastå fra å investere i denne bransjen, sier KrFs spillpolitiske talsperson.

Regjeringen i forkjøpet

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) synes forslaget fra Ap og KrF bærer preg av at partiene ønsker å komme regjeringen i forkjøpet. Pettersen viser til at tidligere kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) før jul i fjor uttalte at regjeringen vil forby TV-reklame for utenlandske pengespill.

– Helleland varslet at regjeringen skal se på mulighetene for å komme den utenlandske spillreklamen til livs. Det står også i Jeløya-plattformen at enerettsmodellen skal videreføres, men at det er ønskelig med en bred gjennomgang for å se på handlingsrommet, sier Pettersen til ANB.

At ingen andre regjeringer har klart å få til noe mer enn det som ligger i det gjeldende regelverket, tror Høyre-politikeren skyldes sakens kompleksitet og mange paradokser. Forslaget om en norsk blokkering synes Pettersen bør være et av hovedmomentene i en utredning.

– Den teknologiske utviklingen tar et kvantesprang hver dag, og unge gamblere vil alltid klare å omgå blokkeringer. Veien til en kunnskapsbasert diskusjon bør gå via en grundig utredning og ikke et forslag fra to partier, selv om det helt sikkert inneholder mange riktige og relevante momenter, sier han.