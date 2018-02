Utelukker ikke nye fjes i Spania-troppen

Bjarne Berntsen og Viking drar lørdag ned til Marbella for én ukes treningsopphold i Spania, og med på flyet til sydligere breddegrader kan det dukke opp nye fjes. – Vi har mange dager på oss enda, og det er et hav av tid i fotballen. Slike ting kan skje fort, så det kan vel være at vi får med oss nye spillere ned til Spania, sier Berntsen. Foto: Ekatarina Obukhova