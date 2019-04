Utelivskonge har solgt livsverket sitt

REKOM Group eier 90 barer og utesteder i Skandinavia og er med det Skandinavias største nattlivskonsern. Som en del av salget blir Ekeland partner og medeier i det danske selskapet.

– Jeg vil selvfølgelig fortsatt være tett involvert i drift og utvikling av Stavanger, og jeg vil fortsette med å holde store og små konserter og happenings i byen som jeg er så utrolig glad i. Samtidig er det svært spennende å få en ny stor arena å være med å lære å bidra på, sier Øivind Ekeland i en pressemelding.

Det er Ekelands selskap Bærekraften AS som har blitt solgt til danske REKOM Group. I Bærekraften AS ligger eierskapet av blant Beverly, Sportscafeen, Ovenpaa, Hygge, Dickens, Hall Toll, Sting og 50% av Cirkus.

– Øivind Ekeland har bygd opp noen helt unike steder i Stavanger, som vi gleder oss til å drive videre med samme begeistring og stolthet som alltid. Vi har samtidig store planer om å åpne nye nattlivstilbud i Stavanger og på det øvrige norske markedet. Vårt mål, er at vi i 2021 skal eie 50 steder i Norge. Vi er derfor enormt glade for at vi har fått en kapasitet som Øivind Ekeland med om bord på denne reisen. Øivind er en fantastisk god match for REKOM. Vi brenner alle for å heve nivået for et tryggere og mer underholdene uteliv, sier Adam Falbert som er en av grunnleggerne og CEO i REKOM i pressemeldingen.

Ekeland fortsetter i en ledende driftstilling i Stavanger og vil som partner og medeier av REKOM side-løpende være ansvarlig for event- og konseptutvikling i hele konsernet. Partnerskapet har i fellesskap allerede etablert og åpnet en Heidi’s Bier Bar i de gamle lokalene til Hall Toll.

