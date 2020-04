Utekino i Hinna Park skjærtorsdag snart utsolgt

– Vi i Hinna Park elsker å gjøre noe for familiene hos oss og i nærområde. Men på grunn av korona kan vi verken arrangere utekino eller aktivitetsdag slik vi pleier. Derfor drive-in-påskekino, sier Helge Eggja, daglig leder av Jåttåvågen2 Utvikling AS, i en pressemelding.



Filmene det er snakk om er alle norske og to av dem nye av året:

Kl. 12.00 - Elleville Elfrid

Kl. 16.00 - Fjols til Fjells

Kl. 20.00 - Tunnelen



Drive-in-påskekinoen vil foregå på nord-feltet i Hinna Park, der Jåttåvågen2 Utvikling skal i gang med den neste stor-utbyggingen – trinn 2 – av Hinna Park.

Billettene må kjøpes på forhånd via ODEONS billettsystem. Bilene slipper inn en time før forestillingen starter. Lyden kan de høre via FM bilradioen.

– Vi oppfordrer alle til å ta på ekstra tøy for å begrense tomgangskjøring. Rene bilvinduer kan være en fordel og det er lurt å huske toalettbesøk før du kommer, sier Eggja i pressemeldingen.

Retningslinjer:

• Bilene plasseres med minst 2 meters mellomrom.

• Det er ikke tillatt å forlate kjøretøyet.

• Billetten til kinoen forevises på en måte slik at det ikke blir kontakt mellom kontrollør og publikum.

• Personer i samme bil skal være fra samme husstand.

• Alle skal holde 2 meters avstand.

• De som er i hjemmekarantene, isolasjon eller har symptomer på luftveisinfeksjon kan ikke delta og skal holde seg hjemme.

• Det er ikke lov å nyte alkohol i bilene.

• Personbil er det eneste tillate kjøretøy – Maks 5 personer pr. bil.

• Der skal ikke være noen form for salg av mat eller drikke eller annet.

• Dersom biler ankommer med person som er påvirket av rusmidler eller medbringer slikt, vil kjøretøyet og alle passasjerer bli avvist.