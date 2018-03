Useedet Stavanger-spiller vant NM-gull på hjemmebane

Rogalandsavis

Det klarte hun ved å slå Emily Fredrikke Kahrs fra Ullern i finalen.

Kampen som avgjorde NM-finalen i 19-årsklassen for jenter gikk over to timer og to minutter. Kahrs var tredjeseedet i turneringen, mens Sædberg Myhre var useedet og i så måte en overraskelse.

Det lokale håpe måtte ut i både tiebreak og tre sett for å sikre seg trofeet.

Settsifrene ble 6-3, 6–7 og 6–2.

Også i G19-klassen var Stavanger Tennisklubb representerte i finalen.

Marcus Anker Aarthun Sulen, som var førsteseedet, hadde nok en gang tatt seg til NM-finale i juniorklassen, men dessverre for ham ble det tap i den avgjørende kampen tirsdag.

Han tapte med settsifrene 6–4 og 6–0 mot Peder August Jebsen Anker. Kampen varte i en time og 17 minutter. Jebsen Anker var andreseedet i turneringen.