Unge Høyre-leder tar abortoppgjør med Solberg

– Det er på grunn av Erna og Høyre at vi nå har fått en større debatt om liberalisering av abortloven. De kan takke seg selv dersom abortloven i Norge myknes opp, sier Bruflot til Dagbladet.

Bruflot vil beholde abortlovgivningen slik den er i dag. Hun sier at de som ønsker liberalisering av abortloven, ser en mulighet nå som saken er gjenstand for politisk debatt.

– Mange hadde nok tenkt at abort ikke er på forhandlingsbordet i norsk politikk, men når Erna og KrF sier det motsatte, og statsministeren også lover at «kvinners rett til selvbestemmelse skal styrkes», så får vi selvsagt et press på liberalisering også, sier hun.

Krever resultat

Både Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk og generalsekretær Morten Stærk i organisasjonen Menneskeverd, som har 11.000 medlemmer, setter nå press på KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad. De mener han må oppnå forbud mot både tvillingabort og endre paragraf 2c for å bevare sin troverdighet, ifølge Aftenposten.

– Det var så knapt flertall i KrF for å gå til blå side at abortutspillet til Ropstad og Solberg var med på å avgjøre saken. Dette handler om Ropstads autoritet som fremtidig leder, sier redaktøren.

LES OGSÅ: Abortsaken skaper frykt for mer splittelse i KrF

Solberg-trekk

Abortdebatten blusset opp da Solberg i oktober sa at hun var villig til å diskutere endringer i abortloven dersom KrF valgte å gå inn regjeringen.

Det ene kravet fra KrF dreier om å fjerne paragraf 2c som tillater senabort dersom fosteret er alvorlig sykt. Det andre kravet, som har fått mindre oppmerksomhet i debatten, var forbud mot selvbestemt tvillingabort på ett av to friske fostre.