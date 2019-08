Fungerende leder i Unge Høyre, Daniel Skjevik-Aasberg, krever at regjeringen kutter statsstøtten til organisasjonen, som blant annet driver det innvandrings- og islamkritiske nettstedet rights.no.

– Nok er nok. Jeg mener vi bør kutte støtten til HRS fordi de fremmer et menneskesyn som ikke er akseptabelt. Dette handler ikke om ytringsfrihet, men om at vi ikke trenger statsfinansiert rasisme og kanaler som sprer fremmedfrykt og hat, sier han.

Informasjonsleder Hege Storhaug i HRS mener at utspillet fra Unge Høyre er oppsiktsvekkende.

– Vi har gjennom årene aldri registrert at Unge Høyre har bidratt med noe som helst konstruktivt for det som er vår tids viktigste spørsmål, og som er helt avgjørende for denne generasjonen, sier Storhaug og peker på innvandring.

Hun mener Unge Høyre slår politisk mynt på det som skjedde i Al-Noor-moskeen i Bærum lørdag, og mener ungdomspartiet bommer når de kaller statlig HRS-støtte for «statsfinansiert rasisme».

– Hvis det er rasisme å kritisere en totalitær ideologi som islamisme, er det også rasisme å kritisere kommunismen. Vi har en tradisjon i vesten for at å kritisere totalitær ideologi, er å frigjøre undertrykte mennesker. Jeg tror Unge Høyre må ta en historieleksjon, og jeg vil veldig gjerne se konkrete eksempler på rasistiske ytringer på våre plattformer, sier hun.

Støtten til Human Rights Service (HRS) i statsbudsjettet 2019 var først kuttet ut. Men etter en intern strid i regjeringen endte organisasjonen likevel opp med støtte på en halv million kroner.

Tidligere tirsdag krevde også AUF at regjeringen trekker HRS-støtten. (NTB)