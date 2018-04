Rogalandsavis

Tom Rune Espedal bekrefter til RA at Sandnes Ulfs førstekeeper Saku-Pekka Sahlgren er ute resten av sesongen med et avrevet korsbånd.

– Det er først og fremst veldig synd for Saku. Han er en veldig god keeper, en viktig brikke for laget vårt og vi synes dette ikke er greit. Samtidig har vi masse tiltro til Deniss Korneiciks, som kom inn og gjorde en kjempejobb. Men det er klart at vi må ha to keepere, sier Espedal til RA.

Vurderer alle muligheter

Sandnes Ulfs daglige leder sier at de vil vurdere alle muligheter i jakten på en ny keeper.

– I utgangspunktet vil vi ikke se på avtalen vi har med Nest-Sotra om Egil Selvik. Både Egil selv og vi ønsket oss langsiktighet i avtalen for Egil, og vi kommer ikke til å prøve å oppheve den. Men vi går nå i gang med å vurdere alle muligheter for å se hvordan vi kan løse denne utfordringen, sier Espedal.

Sandnes Ulf-trener Bengt Sæternes fryktet at Sahlgrens sesong kunne være over allerede da han ble båret av banen mot Strømmen.

– Dessverre så det ikke bra ut, og vi må nok vurdere å hente inn en ny keeper før overgangsvinduet stenger, sa han til RA mandag kveld.

Trenger neppe å ha keeper på plass i dag

Selv om overgangsvinduet stenger midnatt, er det ikke dermed sagt at de lyseblå må ha på plass en keeper innen den tid.

– Historisk sett skal det la seg gjøre å søke NFF om dispensasjon til å hente inn en ny keeper, det har vi selv opplevd da vi har vært ute for en lignende situasjon selv. Vi har ikke vært i kontakt med NFF om denne saken, og jobber for å hente inn en ny keeper, så får vi se, sier Espedal.

Jakten på ny keeper er også det eneste som skjer i klubblokalene til Sandnes Ulf i dag.

– Vi har ikke økonomi til å hente inn noen nye spillere, så vi må se på hvordan vi skal få inn en ny keeper først. Ut over det har jeg ingen konkrete bud på noen av våre spillere, så det ser ikke ut til at noen forlater klubben heller, sier han.

