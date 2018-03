Ulf-tap overskygget av potensielt stygg Brix-skade

Rogalandsavis

Sandnes Ulf møtte torsdag ettermiddag divisjonskollega Ull/Kisa til dyst i fjellandsbyen Coín. Selve kampen var ikke mye å skrive hjem om for Sandnes Ulf, og vondt ble til verre da kaptein Kristian Brix måtte hjelpes av banen etter en stygg takling.

– Det var en stygg takling. Ull/Kisa-spilleren kommer sent inn og treffer Brix i ankelen. Vi har ikke tatt noen bilder enda, så det er vanskelig å si noe konkret. Men det er leddbåndet på innsiden av kneet som fikk seg en trøkk. Er det røket tar det seks uker, men nå virket det ikke som det var røket, så da kan det hende det tar kortere tid. Vi får vite mer i morgen, sier fysioterapeut Lars Marvik til RA.

– Ikke bra i det hele tatt

Kristian Brix selv ønsket ikke å snakke til pressen om skaden, men tar det med godt humør i følge fysioen.

– Kristian er rutinert, og har vært i gamet lenge. Han vet at det ikke er vits å ta noe på forskudd, verken sorger eller avgjørelse får han får vite om skadeomfanget. Han er en positiv gutt, med humøret på topp, sier Marvik.

Brix fikk tilsyn av Sandnes Ulfs medisinske apparat etter taklingen, og slo flere ganger i gresset. Dagens Ulf-kaptein fikk også smertestillende for å dempe den verste smerten, før han ble hjulpet inn i garderoben.

– Det var en knalltøff takling der, så det var ikke helt bra. Han er en viktig spiller for oss, så det er ikke bra i det hele tatt hvis han nå blir ute med skade en lengre stund. Kristian har trent godt hele vinteren, og har vært godt for oss. Vi får håpe på det beste, sier Sæternes.

– Flere spillere må heve seg

Selve kampen var heller ikke spesielt oppløftende for Sandnes Ulfs del. De lyseblå slet med å skape sjanser, og Ull/Kisa hadde i realiteten god kontroll. Vinnermålet bar preg av en liten smule flaks, da vinden tok tak i skuddet til Christian Aas og blåste det rett i krysset.

– Det var en rotekamp for oss, og jeg synes ikke vi var spesielt gode. Vi sliter og står på, men det er mye slurv bakover i banen. Vi er litt ustrukturerte, og det er det gode grunner til. Vi har to backer som ikke har spilt i de posisjonene før, og det blir for mange skifter på posisjonene som gjør at vi blir ukomfortable som et lag. Vi fikk oss en god gjennomkjøring, og må bygge videre på dette, sier Sæternes.

Han er ikke bekymret for at Ulf nå har tapt to oppkjøringskamper på rad, men mer bekymret for prestasjonene i kampene mot Viking og Ull/Kisa.

– Vi har noen spillere her som ikke er der de skal være, og vi må få løftet dem opp på det nivået vi trenger før seriestart. Prestasjonene er ikke gode nok, og det er bekymringsfullt. Vi er inne i en tung treningsperiode, og har også en god del skader. Vi må få alle spillerne tilbake på feltet så fort vi kan, sier han.

