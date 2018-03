Ulf starter opp «prosjekt Sæternes» på nytt

Rogalandsavis

Det murret skikkelig i Sandnes Ulf på slutten av forrige sesong, noe som førte til en spillerflukt nesten uten like. Selv om det var tøft da det sto på, er Ulf-trener Bengt Sæternes glad for at klubben har gått gjennom den prosessen de har gjort.

– Etter vi hadde fullført evalueringen av forrige sesong, var det egentlig godt å få rensket opp i spillerstallen. Vi var forberedt på at mange spillere kom til å forsvinne, men kanskje ikke helt forberedt på at de kom til å gå ut i mediene. Det gjorde at det ble mer støy enn vi hadde sett for oss, sier Sæternes.

Bruker hele året på å sette laget

Han erkjenner at det valget klubben tok kan se drastisk ut fra utsiden.

– Det viktigste for oss etter sesongen i fjor, var å få inn spillere som ønsket å spille i Sandnes Ulf. Ingen er større enn klubben, og det er klubben som kommer først. Derfor gjorde vi som vi måtte gjøre, og resultatet av det ble den store omveltningen vi har sett, forteller Ulf-treneren.

De siste månedene har gått med på å hente inn nye spillere, og prøve å få dem spilt inn måten klubben ønsker å framstå på. Det er ikke fort gjort.

– Det er en stor utfordring, og en kontinuerlig prosess. Det er ikke noe vi kommer til å bli ferdig med før sesongstart, men det er heller noe som vi kommer til å bruke hele sesongen på å få til. Vi jobber så hardt vi kan med å få spillerne til å kjenne hverandre, og sette et nytt lag, men det kommer til å ta tid, forteller Sæternes.

– En del spillere ga blaffen i fjor

Det gjør at laget som kanskje har vært favoritt til opprykk hvert år under Sæternes nå tar et steg tilbake, for å ta flere steg fram.

– Det stemmer nok det at vi har vært blant favorittene de siste årene, uansett om det har vært realistisk eller ikke. I år blir det knalltøft, da divisjonen aldri har hatt så gode lag som i år. Derfor vil jeg se på oss selv som outsidere denne sesongen, og det er en posisjon som kan passe oss godt i år, sier han.

Blant spillerne som har en viktig rolle i Sæternes nye lag, er Axel Kryger.

– På slutten av fjorårets sesong var det en del spillere som ga blaffen da de visste at de ikke kom til å være i klubben neste sesong uansett. De spillerne er det bra at vi har fått ut, og at vi har startet litt på nytt, sier han.

Møter Kisa torsdag

20-åringen skryter av rekrutteringsjobben Sæternes og klubben har gjort, og synes humøret i gruppen nå er bedre enn det har vært på lenge.

– De spillerne som har kommet inn har gitt oss et friskt pust i gruppen. De har ikke med seg de dårlige minnene fra slutten av hver sesong, og det er en gjeng spillere som er glade for å være her. Det smitter også over på oss andre, sier han.

Sandnes Ulf møter Ull/Kisa til treningskamp torsdag ettermiddag. Vidar Nisja spiller ikke i den kampen, men resten av troppen er klare til kamp.

– Vi tar ut laget etter den andre treningen for dagen, og har ikke helt bestemt oss enda. Men det blir en god utfordring for oss, mot et godt lag, sier Sæternes.

