Ulf senket av Ramsland-hattrick

Kent Håvard Eriksen sendte Sandnes Ulf i føringen noen minutter før pause.

Ramsland utlignet for Start fem minutter etter sidebytte, og samme spiller scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 ni minutter senere. Ett minutt før full tid vartet Start-spissen opp med hattrick. Målet gjør at Ramsland har sju fulltreffere denne sesongen. Sandnes Ulfs Eriksen satte inn et straffespark to minutter på overtid.

Før møtet med Start hadde Sandnes Ulf vunnet tre kamper på rad.

Starts Isaac Twum pådro seg gult kort. For Sandnes Ulf fikk Shola Akinyemi, Bjørnar Holmvik, Tapio Heikkilä og Kent Håvard Eriksen gult kort.

Etter lørdagens kamp er Start på andreplass, mens Sandnes Ulf er nummer ni.

Jan Morten Tennøy dømte kampen på Sør Arena. 4710 tilskuere så oppgjøret.

Start møter Jerv 5. oktober, og Sandnes Ulf spiller neste kamp mot Sogndal dagen etter. (©NTB)