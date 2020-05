UiS får 6,2 millioner til oppgradering

Regjeringen har bevilget 6,2 millioner kroner til Universitet i Stavanger (UiS), slik at de kan oppgradere undervisningslokalene sine.

Pengene fordeles slik på UiS i 2020:

UiS Universitetsbibliotek 1,5 millioner kroner.

Arne Rettedals hus 1,5 millioner kroner. UiS Kitty Kiellands hus 2,8 millioner kroner.

– I tillegg til at dette er viktig både for studentene og institusjonen i regionen vår, så bidrar også byggeprosjekter til aktivitet. Der er viktig for å holde hjulene i norsk økonomi i gang, sier Aleksander Stokkebø (H), stortingsrepresentant, til RA.

– Det er veldig bra at det nå kommer penger på plass til Universitetet i Stavanger. Vi er opptatt av at vi skal ha gode lokaler for studentene våre. Det bidrar både til å muliggjøre varierte læringsformer, men det er også viktig for å skape et godt studiemiljø, sier Stokkebø.

Han mener UiS nå får en mulighet til å modernisere undervisningslokalene slik at de blir mer fleksible.

– Da trenger man ikke bare å drive med tradisjonelle forelesninger. Med oppgraderte, moderne undervisningslokaler vil vi styrke universitetsbyen og gi studentene mulighet til variert undervisning. sier Stokkebø.

Fakta om saken

• 12 universiteter og høyskoler får til sammen 161 millioner kroner til å oppgradere undervisningslokalene sine.

• Pengene er fordelt i to potter. 135 millioner går til universiteter og høyskoler som forvalter sine egne bygg og 26 millioner går til institusjonene som leier lokaler av Statsbygg.

• Ordningen for oppgradering av bygg ved de statlige selvforvaltende institusjonene ble innført i statsbudsjettet for 2015.

• Etter årets tildeling på 161 millioner kroner er det totalt gitt 652 millioner kroner til oppgraderingsprosjekter gjennom ordningen siden 2015. I tillegg er det et kriterium i ordningen at institusjonene selv bidrar med minst like mye midler til de aktuelle prosjektene.