Uenig med ordføreren om bompengemøte

Av Lars Hjalmarsson

«Vi har en dialog med aksjonsgruppen «Nok er nok», og vi har avtalt å møtes på nyåret for å sørge for en mer konstruktiv dialog», sa Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) i sin nyttårstale på Ledaal første nyttårsdag.

Det reagerer aksjonsleder i «Bomfritt Jæren – Nok er nok» på.

I gruppen med 58.000 følgere på Facebook skriver han:

«Bomfritt Jæren kjenner ikke til noe slikt møte og vi ønsker heller ikke å ha et slikt møte hvis ordføreren skal fortelle oss hvor flott det er med bompenger.»

– Det er ikke avtalt noe møte. Vi fikk en invitasjon til dialog etter forrige bystyremøte, men det er ikke noe som er planlagt i det hele tatt. Det er en hvit løgn, sier Sigurd Sjursen til RA.

– Skal møtes 2019

Ordfører Sagen Helgø (H) holder imidlertid fast på at hun har avtalt et møte.

– Jeg har hatt dialog med Jan Ove Sikveland. Vi skulle få til et møte etter nyttår, sier hun.

– Er det en konkret avtale?

– Vi har en konkret avtale om å møtes så tidlig som mulig i 2019, sier Sagen Helgø til RA.

Jan Ove Sikveland er styremedlem i «Bomfritt Norge – Nok er nok». I desember fikk han en bot på 25.000 kroner for å kuppe talerstolen under et bystyremøte i Stavanger. RA har kontaktet Sikveland, men han hadde ikke mulighet til å svare før avisen gikk i trykk, fordi han er på reise.

– Det ble for lite tid før jul

Sigurd Sjursen er kjent med at ordføreren tok kontakt med Sikveland med et ønske om dialog.

– Etter forrige bystyremøte henvendte ordføreren seg til Sikveland. «Bomfritt Norge – Nok er nok» sendte en mail med ønske om dialog. Vi fikk til svar at kommunen skulle se på muligheter, siden har vi ikke hørt noe, sier Sjursen.

Ordføreren mener samtalen har gått lenger enn som så.

– Jeg har pratet med Sikveland. Vi kom fram til at det ble for liten tid til å ta et møte rett før jul, derfor har vi utsatt det til 2019, sier Sagen Helgø.

– Feil premisser for dialog

Sjursen og «Bomfritt Jæren – Nok er nok» ønsker samtaler om bommen, men mener det blir lagt feil premisser for en dialog.

– Når ordføreren sier at det kommer til å være bom, men at man kan diskutere premissene, så er ikke det et godt grunnlag for oss. Vi ønsker ikke bom i en viss grad. Vi ønsker å få bort bommen, sier Sjursen.

Ordføreren avviser at det kan være et alternativ å fjerne bommen.

– Det er ikke et alternativ å ta bort bommen. Vi er åpne for å ta med konstruktive innspill fra «Nok er nok» til reforhandlingene, men det er altså ikke en forhandling om å få bort bommen, sier Sagen Helgø.