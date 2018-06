Udo med scoring for Viking-reservene

Rogalandsavis

Viking-reservene spilte lørdag mot Fyllingsdalen hjemme på SR-Bank Arena. Oppgjøret mot Fyllingsdalen endte 2-2 foran 150 tilskuere.

Den nigerianske spissen Udo fikk i vinter beskjed om at han ikke fikk forlenget sin arbeidstillatelse av UDI på grunn av for få kamper for Vikings A-lag. Den avgjørelsen ble denne uken reversert etter at Viking først hadde anket og så sendt inn en ny søknad med utfyllende opplysninger.

Udos scoring mot Fyllingsdalen kom etter 45 minutter. Vikings andre mål ble scoret av Jonas Nilsen Pereira etter 51 minutter.

Mål fra tidligere Vidar-spiss

For Fyllingsdalen scoret tidligere Vidar-spiss Eirik Kampenes etter 28 minutter. Det andre målet ble satt inn av Henrik Nyland etter 76 minutter.

Viking reservene ligger på 7. plass i 3. divisjon avdeling 4 etter seieren med sine åtte poeng.

Madla slo Start 2

I 3. divisjon avdeling 3 fikk Madla en etterlengtet seier mot Start 2 på Sør-Arena. Lars Sund scoret det første målet etter 25 minutter, mens den notoriske måltyven Christoffer Talge satte inn Madlas andre scoring.

Daniel Aase reduserte for Start 2 etter 41 minutter, men Madla sikret seg tre svært viktige poeng mot avdelingens klare bunnlag.

Madla-trener Lasse Ihle gjorde for øvrig comeback på banen i sluttminuttene av kampen. Ihle la egentlig opp etter forrige sesong, men den tidligere Vidar-profilen gikk på banen for å trygge ledelsen på tampen av kampen.

Seieren betyr at Madla ligger på 8. plass med 8 poeng etter de seks første seriekampene. Start 2 står med 0 poeng.

