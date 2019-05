Uavgjort mellom Godset og Viking

Følg RA Sporten på Facebook!

2. omgang:

93 min.: Slutt!

92 min.: Heades ut til ny Viking-corner. 30 sekunder igjen. Denne klareres ut.

92 min.: Bjørshol skjærer inn. Godset klarerer like foran Høiland. Corner.

91 min.: Salte skjærer inn foran Pellegrino og hindrer en farlig sjanse. Lagt til tre minutter.

89 min.: Stor sjanse for Viking! Innlegg fra Bytyqi til Thorstvedt. Like over krysset på volley.

87 min.: Zymer grisetakles av Pellergrino. Keita river nesten samtidig Tripic ned i overgangen. Dommerne ser ikke. Ingenting. Soleklare kort. Dommerne burde gått til Specsavers!

86 min:: Austbø får gult kort for krangling før corneren. Den klareres.

85 min.: Nå bølger det her. Begge ønsker seg tre poeng. Corner for Godset etter innlegg.

82 min.: Keita klipper ned Tripic. Gult kort.

81 min.: Stor dobbelsjanse for Viking! Fridjonsson i ferd med å score, men skuddet treffer en Godset-spiller. Påfølgende corner som heades av Thorstvedt og reddes på strek!

78 min: Keita, Hauger og Pedersen inn for Godset. Mos, Hove og Spelmann ut. Trippelbytte.

78 min.: Godt forsøk på overgang fra Viking. Thorstvedt til Tripic - som finner Høiland i feltet. Blir taklet.

76 min.: Stengel med skudd over fra 30 meter.

75 min.: Berntsen spiller ut sitt siste kort. Det er Tommy Høiland. Usman Sale ut. Da skal Viking gå for det!

74 min.: Vevatne rydder opp i en svært farlig Godset-kontring. Bryter innlegget. Blankt mål bak ham.

72 min.: Thorstvedt prøver seg fra 20 meter. Myhra har kontroll.

69 min.: Thorstvedt får seg en trøkk. Ordner seg.

68 min.: Viking umiddelbart litt høyere i banen med Tripic inne.

66 min.: Ibrahimaj går ut. Inn med Tripic.

65 min.: Bytyqi roter bort en fin mulighet til finte og skudd i løpsduell en mot en. Går utover i stedet for innover.

63 min.: Tripic varmer opp for Viking.

60 min.:. Distanseskudd fra Godset som skifter litt retning, men Iven Austbø har god kontroll og holder.

58 min.: Det første Godset-presset er ridd av. Roligere kampbilde nå.

55 min: Tror det gikk bra. Så ut for at han fikk et kne i "rauå".

54 min.: Ibrahimaj ligger nede med skade. Ikke bra. Torsteinbø er allerede ute med strekk.

51 min.: Viking spilles baktunge. Hvor lenge går det før Berntsen tar grep nå? Hva med energi mer via Zlatko Tripic?

48 min.: Godset trykker på mot Viking nå. Ny corner. Avslutning utenfor fra Mos.

47 min.: Skudd fra Pellegrino tar på Vevatne og ender til corner. Viking har kontroll på den.

46 min.: Andre omgang er i gang. Bjarne Berntsen etterlyser et mer direkte Viking som bruker færre berøringer.

1. omgang:

48 min.: Pause. Relativt jevn omgang. Godset nok med den største sjansen med Mos.

47 min.: Frispark til Godset ute på kanten. Går over alle og til Thorstvedt.

46 min.: Viking har vært OK, men sitter med en følelse av at de fort hadde ledet denne kampen med sin vanlige angrepstrio på banen. Litt for mye virrevirrevapp framover. Spesielt med Sale.

45 min.: Lagt til tre minutter.

44 min.: Bytyqi holdes igjen på en overgang, men ikke gult.

41 min.: Vevatne beiner et innlegg til corner for Godset. Viking får klarert.

40 min.: Corner til Godset. Heades unna av Vevatne.

37 min.: Vilsvik lager frispark mot Danielsen ute på kant. Viking prøver en frekk variant med lavt innlegg, men det blir ikke noe av det. Thorstvedt får ballen i feltet, men takles.

36 min.: I andre fase vinner Viking ballen igjen. Lempes inn mot Bjørshol. Han får en utrusende Myhra i ryggen og blir liggende litt. Men det går seg til.

35 min.: Fint spill av Viking. Thorstvedt vrir spillet og Pereira stikker en ball til Sale. Han går seg fast. Blir corner. Bokses ut av Myhra.

34 min.: Sale rykker seg fri på kant. Viking får corner. Inn fra Ibrahimaj, men Vilja Myhra går ut i feltet og holder.

31 min.: Godset mer på vei opp i banen. De har kommer mer rundt på kantene og fått slått flere innlegg noen minutter nå. Pereira må gi til corner. Uten at det ble farlig.

31 min.: Fridjonsson med et svakt tilbakepill. Austbø våken. Måker ballen bort.

27 min.: Godset er mye mer defensive enn hva de pleier å være hjemme. 4-5-1-formasjon og lavt press i store deler av kampen.

25 min.: Litt stans i spillet etter en duell mellom Austbø og Pellegrino. Sistnevnte får en trøkk i hodet.

23 min.: Bjørshol får en corner. For lav fra Ibrahimaj og Godset klarerer enkelt.

20 min.: Torsteinbø ser ut for å ha fått strekk. Skifte hos Viking. Zymer Bytyqi inn for ham. Danielsen over på venstre kant. Ibrahimaj ned som indreløper. Zymer inn framme til høyre.

19 min.: Ny gode sjanse for Godset. Glesnes finner Ringstad med en lang crosser. Han header inn i feltet til Pellegrino. Over på volley.

18 min.: Hove med en heading like utenfor for Godset etter innlegg. Det bølger her.

17 min.: God mulighet for Viking! Sale trekker inn i feltet og spiller Ibrahimaj. Får ballen på feil fot. Skyter rett på keeper.

15 min.: Bjørshol kommer rundt på kant, men keeper Myhra tar innlegget.

13 min.: Corner til Viking, men Torsteinbø lager frispark andre vei samtidig som innlegget kommer.

10 min.: Stor Godset-sjanse! Vevatne taper en duell etter langpasning og det stusses i bakrom mot Mos. Pereira holder, men slipper akkurat i tide til å slippe rødt kort og straffe. Salte redder til corner med en livsviktig sklitakling da Mos kommer skrått gjennom alene. Ingenting ut av corneren.

8 min.: Midtspiss Sale jakter i bakrom på en langpasning fra Vevatne. Keeper ute og snapper stussen mot ham.

7 min.: Pereira stikker ballen til Danielsen. Skyter fra 23 meter. Like over! Viking farligst i starten her.

5 min.: Autbø ute i feltet. Holder.

3 min.: Sale drar seg fri og skyter to meter utenfor.

2 min.: Farlig etter et godt innlegg fra Ibrahimaj. Godset rensker unna med mye folk på vei opp hos Viking.

1 min.: Kampen i gang på Marienlyst.

Før kampen:

Trenerteamet med Bjarne Berntsen i spissen har tatt hensyn til et beintøft kampprogram i mai og kjører i stedet inn superveteran André Danielsen, Usman Sale og Fredrik Torsteinbø i laget.

Viking skal spille tre seriekamper på en uke. Først mot Strømsgodset, så 16. mai-kamp hjemme mot Stabæk torsdag før Molde er motstander på bortebane neste mandag.

Det er for øvrig svært sjeldent at Tommy Høiland ikke har startet under Berntsens ledelse. Faktisk er det bare andre gang i seriesammenheng at han spares.

Høiland spilte for øvrig for Godset før han ble hentet tilbake til Viking.

Han sa i helgen følgende til RA om kampen.

– Strømsgodset er normalt sett et veldig godt hjemmelag, så vi går nok inn i kampen som underdogs. Men vi har kommet bedre i gang enn dem, og går inn i kampen med tro på seier.

Bjarne Berntsen erkjente før kampen overfor Eurosport at han ikke er helt trygg på laget han har valgt, men tror det må til et et så tøft program.

– En trener er aldri sikker, men du må stole på magefølelsen, sa han og fortsatte:

– Det er ingen endring i måten vi spiller på selv om vi har noen andre spillere inne.

Viking stiller slik (4-3-3): Iven Austbø – Sondre Bjørshol, Tord Salte, Viljar Vevatne, Adrian Pereira – Fredrik Torsteinbø, Samúel Fridjónsson, Kristian Thorstvedt – André Danielsen, Usman Sale, Ylldren Ibrahimaj.