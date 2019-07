«Tyngden og fryktfaktoren på vei tilbake»

Følg RA Sporten på Facebook !



Temperaturene i luften ute minner mest om tjukkeste ursyden. Likevel ligger isen blank og klar i DNB Arena.

Pål Higson har, minus en ledig utlendingsplass og kanskje Mathias Trettenes, lagt ferdig sitt puslespill. Oppkjøringen kan starte. Det skal gjøres nok et forsøk på å hente seriegull og «byttå» tilbake til Stavanger.

For å klare det har klubben nok en gang gjort store endringer i troppen. 13 spillere er borte fra avslutningen i fjor i kategorien relativt etablerte. Det er over en halv A-stall.

Blant disse er kontinuitetsbærere i garderoben som Mats Larsen Mostue, Peter Lorentzen og Henrik Medhus – og til dels Johannes Johannesen. Noen skifter skal det være i et hockeylag. Samtidig har kontinuiteten vært mindre etter gullalderen.

På en måte er det naturlig. Både fordi Oilers ikke vinner alt og ikke er like attraktive mer. Også fordi det måtte komme et generasjonsskifte.

På den andre siden skal man ikke famle for mye før en ekstrem vinnerkultur forsvinner.

Den gamle følelsen av uovervinnelighet er selvsagt det klubben søker seg tilbake til. I så måte er det smart at to av årets nykommere var en del av den i Tommy Kristiansen og Dan Kissel.

Når det kommer til årets ferske transatlantiske leiesoldater er det vanskeligere å spå. Nolan Zajac og Brady Brassart har gode CV-er. Samtidig er nok Oilers veldig avhengig av at det klaffer skikkelig her med en utlendingskvote som er krympet.

Den kanskje mest synlige forskjellen fra i fjor ligger i det rent fysiske. Oilers er blitt vesentlig tyngre. Faktisk har snittvekten i stallen økt med nesten fire kilo. Det er mye! De ligger nå langt nærmere vektnormen fra Thoresen-epoken.

En av de viktigste bidragsyterne for å øke det snittet er 100 kilo Tommy Kristiansen.

Enda viktigere er det at han alene vil tilføre Oilers mye av den fryktfaktoren laget manglet i forrige sesong. For selv om både Pål Higson og Todd Bjorkstrand snakket ned viktigheten av slik råfysikk i moderne hockey i fjor vinner man neppe gull bare av å være god på skøyter.

Comebacket til sirkushesten fra Sarpsborg har allerede gitt effekt for markedsavdelingen i klubben. Det er en aura rundt ham både på og av isen som må dyrkes for alt det er vært. Oilers har manglet en skikkelig profil i hans fravær. Et ansikt utad.

Akkurat det er svært målbart. Også her i RA. Ingen av byens hockeyhelter er en gang i nærheten av å generere like mye interesse. Kristiansens tilstedeværelse på isen vil også fort være brikken som kan løfte Oilers fra 3. plass og semifinale tilbake til toppen.

De første små svarene vil begynne å komme i løpet av de neste ukene. For nå begynner blodslitet for årets Oilers-utgave.

Denne gangen kreves det nok en tittel fra Todd Bjorkstrand.

