TV- og spillbransjen ruster til kamp mot reklameforbud

Det skriver Bergens Tidende mandag.

Regjeringen legger snart fram et forslag som skal forby utenlandsk pengespillreklame på kanaler som Discovery Networks' Max og MTGs TV 3. I tillegg har Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti lagt fram en åttepunktsliste som inkluderer IP-blokkering av utenlandske spillselskaper.

Men norske politikere kommer til å møte tøff motstand, skriver avisen.

– Dette er noe vi er alvorlig bekymret for. Reklame for pengespill på utenlandske TV-kanaler som sendes i Norge er mangedoblet de siste årene. En betydelig del av disse pengene brukes på utvikling av norske TV-produksjoner, noe som igjen bidrar til å skape arbeidsplasser og et rikt mediemangfold, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery til BT.

Avvist

Svenske myndigheter har forsøkt å stanse alkoholreklame på svenske skjermer via MTG og Discovery. Men EU-kommisjonen avviste nylig dette.

– Avgjørelsen i Sverige bekrefter at de nasjonale myndigheter må forholde seg til sendelandsprinsippet – at det er reglene i det landet man sender fra som avgjør hva man kan sende. Ettersom dette regelverket er likt i hele EU, mener vi det samme må gjelde i Norge, sier Skoland.

Jan Magne Langseth, ekspert på EU-rett, sier til avisen at han tror spill- og TV-bransjen vil ha en sterk sak dersom regjeringen vedtar et forbud.

Store summer

– Men en slik sak kan ta flere år å få avgjort, sier han.

Kulturdepartementet opplyser at de er godt kjent med dommen mot Sverige, men at de fortsatt kommer til å sende sitt lovforslag ut på høring.

17. februar skrev Dagens Næringsliv at Discovery og MTG årlig henter over en halv milliard kroner fra spillreklame.

