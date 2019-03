TV-lisensen avvikles fra nyttår

Av Per-Helge Berg, NTB

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen opplyser i en pressemelding om at han er informert om dette av Kulturdepartementet.

– Det har lenge vært bred enighet om at NRK trenger en mer fremtidsrettet og forutsigbar finansieringsmodell. Samtidig får dette konsekvenser for NRKs lisensavdeling. Det er selvfølgelig en tung beskjed å få for våre medarbeidere ved lisensavdelingen. Dette er folk som gjennom mange år har gjort en viktig og god jobb for NRK, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Presenteres fredag

Høyre, Frp, Venstre og KrF ønsker å fjerne dagens lisens for å gjøre NRKs finansieringsmodell mer fremtidsrettet. Samtidig skal all mediestøtte samles i én ordning. Den nye finansieringsordningen presenteres i mediemeldingen som kulturminister Trine Skei Grande (V) legger fram under Landslaget for lokalavisers (LFL) landsmøte 2019 i Drammen fredag.

Den nye flertallsregjeringen varslet i januar at de ønsker en mediestøtte som «er forutsigbar, ubyråkratisk og med størst mulig avstand til politiske myndigheter», Mediestøtteordningen skal føres videre og moderniseres og momsfritak for nettaviser innføres.

Ansatte informert

Regjeringen vil blant annet jobbe for at NRK først og fremst skal være et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud som ikke skal svekke inntektene til kommersielle aktører i kringkastingsmarkedet.

Muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud skal også opprettholdes.

De ansatte på lisensavdelingen i Mo i Rana blir informert om hva som kommer til å skje på et allmøte torsdag.

