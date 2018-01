Tungt scoringsansvar på unge skuldre

Rogalandsavis

Unggutten som kom fra Stord midtveis i forrige sesong, leverte varene i 3. divisjon med ti mål på ti kamper – deriblant hat trick i debuten borte mot Brodd.

– Jeg er en målscorer, og det har jeg alltid vært. Jeg har variert mellom å spille i 2. divisjon og 3. divisjon de siste årene, så det blir en god utfordring å spille i OBOS-ligaen.

Vil kopiere Vardy-suksess

23-åringen fikk også noen innhopp på A-laget mot slutten av forrige sesong, og er sammen med Kent Håvard Eriksens klubbens eneste spisser til nå.

– Det blir et høyere nivå og mer ansvar enn jeg har hatt før, men jeg skal gjøre mitt beste også får vi satse på at det blir en del mål også denne sesongen.



Ekeland beskriver seg litt som Jamie Vardy. Rask, fysisk sterk og flink til å dukke opp i feltet.

– Jeg ligner nok litt på Vardy i spillestilen ja. Det har hendt at jeg har vært usynlig i store deler av kampene før jeg plutselig dukker opp for å score to mål. Vardy var også et ubeskrevet blad, før han tok verden med storm og vant ligaen. Det hadde vært kjekt å kopiere ham, sier Ekeland.

Skal få inn konkurrenter

Assistenttrener Bojan Zajic har tro på at Ekeland kan overraske mange og score en del for Ulf i år.

– På sitt beste er Roger en god spiller for oss. Han er veldig rask, god til å drible og flink én mot én.

Zajic sier at klubben jobber hardt for å få inn konkurrenter til Ekeland om spissplassen.

– Vi må ha inn nye spisser, og spesielt hvis Kent Håvard bestemmer seg for å forlate oss. Det har jeg tro på at vi klarer, slik at alt ansvaret ikke blir liggende på Roger alene, sier han.

Det ansvaret tenker ikke Ekeland så mye på. Han konsentrerer seg heller om å trene godt.

– Vi har flere som kan spille på topp hvis det blir nødvendig, så det tenker jeg ikke på. Det viktigste for meg nå er å benytte meg av den gode treningshverdagen her til å utvikle meg. Det er noe annet enn de 10-12 på treningene jeg har vært vant med de siste sesongene, sier han.

