Trygg is på Litle Stokkavatn

Litle Stokkavatn er nå åpen for ferdsel, etter at Stavanger kommune målte istykkelsen i dag tidlig.

Ifølge deres hjemmesider har vannet 13 centimeter tykk is, som er grensen for om et vann er trygt å ferdes på eller ikke.

Isen måles hver dag i kuldeperioden, inkludert i helgene, og Stavanger kommune opplyser at de skal måle flere vann i løpet av dagen.

I tillegg til Litle Stokkavatn har også Hindalsdammen trygg is. De øvrige vannene i Stavanger er fortsatt utrygge.

Ett vann i Sandnes

Når det gjelder Sandnes var det bare Stokkelandsvatnet som hadde trygg is, ifølge målinger gjort av Sandnes kommune på mandag.

Målinger av istykkelse mandag viser at Stokkelandsvatnet har istykkelse over 12 cm, mens både Bråsteinvatnet og Gisketjern har istykkelse under det som regens som sikker. Derfor er skiltet "Usikker is" satt opp ved disse vannene.