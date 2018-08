Trumfer økonomi ansvar?

Rogalandsavis

De helrøde fra Lassa har vært maksimalt uheldige denne sesongen. Den ene kneskaden har avløst den andre. Nå forsvinner også tunge navn som Martin Hummervoll og Bjørnar Holmvik. Resultatet er en sportslig krise og Vidar har ikke råd til å kjøpe seg ut av problemene. Slik laget nå framstår ender dette fort med nedrykk til 3. divisjon for Roger Nilsen og hans menn. Med 10–12 spillere på enkelte av treningene sier det seg selv at det er vanskelig å prestere.

På samme tid råder samarbeidsklubben Viking over en A-stall med 25 spillere. Bjarne Berntsen hadde som mål å slanke stallen i sommer. Ut forsvinner Julian Ryerson og Tore André Sørås. I tillegg er det usikkert om Leo Østigård blir solgt – og lånet fra Molde termineres. Men når de henter Johnny Furdal og Ylldren Ibrahimaj – samtidig som Even Østensen fort kommer fra Staal – er det status quo.

Med tanke på at Berntsen flere ganger har uttalt at han vil slanke stallen virker det, fra utsiden, som plankekjøring å hjelpe naboen i 2. divisjon.

Talenter som Pereira-brødrene og Harald Nilsen Tangen har knapt spilt. Stian Michaelsen hadde sannsynligvis hatt bedre av å spille i 2. divisjon enn å sitte på benken i Viking – og jeg tviler på om Even Østensen går rett inn i kamptroppen fra 3. divisjon og Staal om han hentes. I tillegg har Viking utvilsomt spillere på 2. laget i 3. divisjon som kunne hjulpet Vidar. Bjarne Berntsen sier at han er åpen for å se på utlån, men har likevel holdt igjen. Hvorfor?

En historie har alltid to sider. Berntsen har pekt på at det må gjøres en avveining i forhold til kamp- og treningshverdag. Den forklaringen er i beste fall tynn. Spillerne kan fint trene med Viking – kombinert med kamper og noen ukentlige økter for Vidar i 2. divisjon.

Det er lett å mistenke at penger er en større grunn. Viking kan godt låne ut spillere, men det ligger i økonomen Berntsens natur å lete etter klubber som kan dekke en stor del av lønnen til disse spillerne ved utlån. Det kan ikke Vidar.

Det er lett å skjønne Vidars frustrasjon. De skrev tross alt en samarbeidsavtale så seint som i fjor. Det er samtidig lett å fatte at Berntsen prøver går på stram line for å levere resultater både på banen og i regnskap. Der er han flink!

Men hva vil det bety for talentutviklingen totalt her i byen om Stavanger står uten lag i 2. divisjon fra 2019? Noen ganger koster det å ta nødvendig ansvar.

