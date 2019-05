«Me har Tripic, Zlatko Tripic» synger Viking-fansen. Hvis det er opp til han selv vil fansen kunne synge det i overskuelig fremtid. – Klubben har slitt i noen år nå, men det å høre og føle på kroppen at fansen synes Viking er et lag å bli glad i igjen, er veldig gøy å være med på. Det at vi varmer mange hjerter gjør meg veldig glad, sier Tripic. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix