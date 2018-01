Tripadvisor-brukere: – Dette er Rogalands beste hoteller

Rogalandsavis

Clarion Hotel Air ved Stavanger lufthavn Sola er det beste hotellet i Rogaland, og det 12. beste i landet, skal man tro brukerne av Tripadvisor.

Nylig la Tripadvisor ut en liste over de 25 beste hotellene i Norge. Listen er basert på gjestenes tilbakemeldinger.

Blant de 25 hotellene finner man to hoteller i Stavanger og ett i Sola.

På 13. plass er Clarion Hotel Air, som ligger ved Stavanger lufthavn Sola. Clarion Hotel Energy og Clarion Hotel Stavanger er på henholdsvis 21. og 23. plass. Ingen andre hoteller i Rogaland er på listen.

– Utrolig fornøyd

– Vi er utrolig fornøyd med å ha både første-, andre- og tredjeplassen i Stavanger og Rogaland. At det er gjestene selv som har stemt oss fram er selvfølgelig spesielt morsomt. Resultatet er en fantastisk anerkjennelse til alle de dyktige folkene på hotellene, sier Laila Neverdal og Ivan Vågstøl, hotelldirektører på henholdsvis Clarion Hotel Energy og Clarion Hotel Air, og Clarion Hotel Stavanger, i en pressemelding.

– Resultatene fra Tripadvisor viser at gjestene våre setter pris på det produktet vi jobber hardt for å levere, nemlig gode hotellopplevelser for gjestene enten de reiser på fritiden eller i forbindelse med jobb. Resultatene gir oss også et meget godt utgangspunkt for vårt arbeid i kurs- og konferansemarkedet, og vi gleder oss til fortsettelsen, fortsetter duoen.

– Positivt etter tøffe år

Hotelldirektørene opplever at markedet er i bedring etter krevende år med utfordringer knyttet til oljeprisfallet.

– Vi er svært opptatt av å bidra til ny aktivitet i regionen vår, og jobber knallhardt for å tiltrekke oss konferanser, arrangementer og gjester fra Norge og utlandet. For Clarion Hotels Stavanger-hoteller sett under ett ser vi en positiv utvikling både i belegg og inntekt per rom. Vi har virkelig befestet vår posisjon i Stavanger og Rogaland, og i det norske markedet som helhet.

Oslo på topp tre

Her er hele listen:

1. Thon Hotel Rosenkrantz, Oslo

2. The Thief, Oslo

3. Hotel Continental, Oslo

4. Saga Hotel, Oslo

5. Solstrand Hotel & Bad, Osøyro

6. Hotel Brosundet, Ålesund

7. Dalen Hotel, Dalen

8. Hotel Christiania Teater, Oslo

9. Engo Gard Hotel & Restaurant, Tjome

10. Hotel No 13, Bergen

11. Clarion Hotel The Edge, Tromsø

12. Clarion Hotel Air, Sola

13. Thon Hotel Terminus, Oslo

14. Frogner House Apartments, Oslo

15. Clarion Hotel & Congress Trondheim

16. Hotel Wassilioff, Larvik

17. Clarion Hotel Tyholmen, Arendal

18. Thon Hotel Opera, Oslo

19. Rosfjord Strandhotell, Lyngdal

20. Farris Bad Hotel, Larvik

21. Clarion Hotel Energy, Stavanger

22. Strand Hotel Fevik, Grimstad

23. Clarion Hotel Stavanger

24. Clarion Collection Hotel Arcticus, Harstad

25. Hamn, Senja