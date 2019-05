Trettenes scoret da Norge sikret plassen

Etter den verste starten på et mesterskap siden Norge rykket opp til elite-VM i 2005, ble 5-3-seieren over Østerrike 17. mai etterfulgt av seier 7-1 mot Italia.

Seksmålsseieren over Italia lørdag, der fem av målene ble scoret på tolv minutter i starten av den tredje perioden, gjør at Norge holder seg i elite-VM, selv etter fire strake tap innledningsvis i mesterskapet mot Russland, Tsjekkia, Sverige og Sveits.

– Det var veldig deilig. Vi ble bedre med puck og scoret noen fine mål, det er jeg glad for. Jeg er kjempefornøyd med sju mål, uttalte trener Petter Thoresen til Viasat etter kampen.

– En viktig seier for oss og hele hockey-Norge, la målscorer Martin Røymark til.

Uansett utfall av tirsdagens kamp mot Latvia blir Norge å se i neste års verdensmesterskap i Sveits. Det blir en avgjørende kamp mellom Italia og Østerrike mandag om hvem som rykker ned.

Store sjanser i første periode

Norge, for anledningen i hvitt, kjørte de første ti minuttene i Slovakia og bombarderte Andreas Bernard med skudd. Allerede etter 30 sekunder kunne Patrick Thoresen sendt Norge i ledelsen med et skudd fra et par meter, men Bernard var med på notene.

Likevel var det italienerne som var nærmest scoring innledningsvis. Ti minutter ut i perioden kom Angelo Miceli alene med Henrik Holm, men italieneren klarte ikke lure den norske målvakten.

Etter kvarteret fikk Norge hull på byllen. Andreas Martinsen fant Erlend Lesund, som klinte til fra blålinjen. Alexander Reichenberg fikk kølla på pucken og styrte inn 1-0 fra kloss hold. Norge gikk i garderoben med ettmålsledelse.

Italia kjørte

De blåkledde åpnet den andre perioden med å beleirere målet til Holm. Italia hadde flere gode muligheter, men ble hver gang stoppet av Holm i Norge-buret.

Michael Haga hadde en eventyrlig mulighet 13 minutter ut i den andre perioden da han dro av Bernard, men bommet på pucken på åpent mål.

Fem minutter senere misbrukte de hvitkledde nok en enorm mulighet. Patrick Thoresen skjøt fra kloss hold, men en kjemperedning av Bernard gjorde at det fortsatt sto 1-0 til Norge etter to perioder.

Målfest i tredje periode

Den tredje perioden startet med et brak med tre scoringer på de fire første minuttene.

Først satte Mathias Trettenes inn 2-1 etter drøye to minutter da han banket ballen i krysset.

Bare 16 sekunder etterpå reduserte Italia. Det så ut som Angelo Miceli styrte pucken i mål med skøyten, men etter at dommerne brukte god tid i videorommet ble scoringen godkjent. Det var også italienerens første mål i VM.

Norge fjernet all tvil bare minuttet etter, da Haga styrte inn 3-1 etter en lekker pasning fra Thomas Valkvæ Olsen.

Så fant Tobias Lindström fram tryllestaven og tryllet inn 4-1 med en avslutning fra nesten død vinkel. Bare minutter senere styrte Sondre Olden inn 5-1 etter pasning fra Jonas Holøs. Og da Martin Røymark kom helt alene med Bernard og lekkert plasserte inn 6-1, var det bare et spørsmål om hvor stor seieren skulle bli.

Stefan Espeland avsluttet målkalaset med å sette inn 7-1 i overtallsspill på tampen av oppgjøret, da han sendte pucken mellom beina på Bernard.

