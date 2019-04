Trekker seg fra finalekamp etter hets

Følg RA Sporten på Facebook !

Det vakte stor oppstand da Storhamar-dommer Roy Stian Hansen ble satt opp til å dømme semifinaleoppgjørene mellom Storhamar og Oilers, og mange mente at det var helt bak mål den gang. Hansen dømte ut den serien, og startet også med å dømme kamper i finaleserien mot Frisk Asker.

Mandag skriver Norges Ishockeyforbund i en pressemelding under tittelen «NIHF aksepterer ikke dommerhets» at Hansen ikke kommer til å dømme kveldens sjette oppgjør mellom Frisk Asker og Storhamar.

– Jeg kan bekrefte at han trekker seg på grunn av presset som har vært på hans nærmeste familie og ham selv. Det er alvorlig. Det er ikke uvanlig at dommerne får kritikk for avgjørelser under kamp og etterpå, men her har det eskalert altfor langt og lengre enn vi kan akseptere, sier ishockeypresident Tage Pettersen til NTB.

En annullering av et Storhamar-mål i den femte kampen er blant situasjonene som har skapt reaksjoner. Ishockeyforbundet står på at avgjørelsen var korrekt.

– Vi aksepterer ikke hets av verken spillere eller dommere, og det er urovekkende at dette kommer fra vår egen hockeyfamilie i tillegg til engasjerte supportere, skriver Pettersen i pressemeldingen.

Det er foreløpig ikke klart hvem som dømmer mandagens oppgjør, som er det sjette i finaleserien som Frisk Asker leder 3-2.

(©NTB)