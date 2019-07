Travel natt for politiet i distriktet

Sør-Vest politidistrikt melder om en rekke hendelser som har funnet sted i løpet av natten på sin Twitter-konto.

I løpet av natten har politiet fått inn 28 meldinger om forstyrrelse av natteroen rundt omkring i politidistriktet. Høy musikk var hovedsakelig årsaken til forstyrrelsene. Politiet har hatt mye å gjøre i natt, og grunnet liten kapasitet har de ikke hatt muligheter til å følge opp alle forstyrrelsene.

Ufin oppførsel

I løpet av natten ble fem menn og en kvinne bortvist fra Stavanger sentrum grunnet ufin oppførsel i beruset tilstand. To menn ble bortvist fra Sandnes sentrum, og to menn ble bortvist fra Haugesund sentrum. Årsaken til disse bortvisningene skal også vært ufin oppførsel i beruset tilstand.

Klokken 03.00 i natt fikk politiet en melding om at en 18 år gammel mann hadde blitt kastet i bakken og skallet i ansiktet. Hendelsen fant sted i Sandnes, og politiet rykket ut til stedet. Fornærmede skal ha vært bevisstløs, men ble omsider avhørt av politiet. Han ble tatt med av ambulansen. Politiet fikk personalia på mistenkte, som er en mann i 30-årene.

Klokken 02.45 påtraff politiet to menn på 36 og 43 år, på Bryne i Time kommune. Den yngste av disse var i besittelse av en øks, mens eldstemann var i besittelse av mindre mengder narkotika. Begge to ble anmeldt for forholdene.

Løpske hester

I løpet av natten har politiet fått mange meldinger fra publikum om to løpske hester. De skal ha løpt fra Storhaug mot Klepp sentrum, og videre mot Klepp stasjon. Hestene er brune, og det er fortsatt ukjent hvem som eier dem.

Klokken 04.40 mottok nødetatene melding om brann i en terrasse i en flermannsbolig i Lindeveien i Stavanger. Nødetatene var raskt på stedet, og personen som bor på adressen var allerede ute av boligen. Omkringliggende boliger ble evakuert, da det brant i veggen på utsiden av boligen. Det skal ikke ha vært noen åpne flammer, men brannen spredte seg til kledning på vegg og levegg. Brannen ble omsider slukket, men verken den boligen, eller den ved siden av, er beboelig. Brannårsaken skal være ukjent. En mann i slutten av 50-årene ble tatt med til SUS for sjekk.