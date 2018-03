Rogalandsavis

Sør-Vest politidistrikt fikk i 17.30-tiden på fredag melding om at en trailer med farlig gods er i brann. Brannen skal oppstått ved Shell Hagakrossen. Like etter kunne de opplyse at brannmannskapet på stedet har kontroll.

Situasjonen ser udramatisk ut, og det er ikke behov for evakuering eller avsperring, skriver politiet på Twitter.