Trafikkontroll, kappkjøring og bilulykke

Klokken 20.00 tirsdag kveld avsluttet Utrykningspolitiet en trafikkontroll i Øksnevadvegen på Klepp. 22 bilførere fikk forenklet forelegg, og to ble anmeldt med førerkortbeslag. Høyeste hastighet målte 89 km/t i 60-sone.

En trafikkontroll gjennomført av Utrykningspolitiet på Jærvegen i Sandnes førte til to førerkortbeslag. En personbil og en motorsykkel kappkjørte i 80-sonen og ble målt til henholdsvis 132 km/t og 136 km/t. Begge førerne er menn og blir anmeldt for forholdet.

Onsdag morgen mottak politiet i Sør-Vest en melding om en trafikkulykke mellom to biler i Ånestadvegen på Varhaug.

To biler og to personer var involvert i ulykken, men begge kom fra det hele uskadd. Forholdet skjedde på høyde med Ånestadvegen 280, og en liten avstikker ut fra selve fylkesveien. Ulykken skapte ingen trafikale problemer, og politiet oppretter sak.