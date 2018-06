Tour de France skal berge sesongen

Rogalandsavis

Av Bernt Harald Brennevann, NTB

Så langt i år har ikke Kristoffs resultater og prestasjoner stått i stil med det han har levert de siste sesongene. 1. mai vant han Eschborn-Frankfurt for fjerde gang på rad, men ellers har det vært uvanlig tynt.

– Jeg hadde forventninger om å gjøre det litt bedre, spesielt i Belgia og de første klassikerne. Senere fikk jeg en fjerdeplass i Milano-Sanremo og vant i Frankfurt, men jeg håper alltid å havne på podiet i de store løpene jeg har vunnet tidligere. Jeg har klart det før, men i år har det ikke vært så lett, sier Kristoff til NTB.

– Nå får jeg se om jeg kan redde sesongen med en etappeseier i Tour de France. Jeg kommer likevel ikke unna at jeg er litt misfornøyd med hvordan det gikk i klassikerne.

Kristoffs 2018-fasit hittil viser fire seirer. Den siste kom i Grand Prix Aargau-Gippingen i Sveits 7. juni.

Første uka blir viktig

30-åringen står med to etappetriumfer i verdens største sykkelritt. Begge to kom i 2014. Kristoff mener han har best vinnersjanser de første dagene i årets Tour de France.

– Jeg har ikke finstudert etappene, men jeg så på oversikten at det er flere muligheter den første uka, deriblant en brosteinsetappe. Jeg har en del sjanser.

I fjor tok Edvald Boasson Hagen den første norske TdF-seieren siden nettopp Kristoff vant den 12. og 15. etappen for fire år siden.

Totalen må klaffe

Overgangen fra Katusha til UAE-laget har ikke gått knirkefritt. Det har lugget i samkjøringen, og Kristoff har ofte ikke fått den drahjelpen han trenger i avgjørende spurter. I det siste føler han brikkene har falt mer på plass.

– Det fungerte bra med Roberto Ferrari i Sveits (Tour de Suisse). Jeg ble nummer tre på nest siste etappe, men hadde muligheten til å vinne. Da var det beina det sto på. Jeg kom i en fin posisjon og fikk god støtte fra laget. Den dagen fungerte det bra, men det gjelder å få til det samme i Tour de France, sier Kristoff og fortsetter:

– Det går jo litt på form også, og ikke bare laget. Begge parter må prestere 100 prosent.

– Hvordan er formen nå?

– Jeg føler meg egentlig ganske grei. Formen var OK i Sveits, og jeg føler jeg er i rute.

Søndag stiller Kristoff på startstreken i landeveis-NM i Sandefjord. Han ble norgesmester i 2007 og 2011. (©NTB)