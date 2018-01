Rogalandsavis

Det melder partiet en i pressemelding onsdag.

«Etter mange års innsats har Torfinn Ingeborgrud valgt å overlevere stafettpinnen som gruppeleder til nye krefter i MDG Stavanger. Bystyrepolitiker Daria Maria Johnsen er enstemmig valgt av bystyregruppen til å overta oppgaven som gruppeleder», heter det i pressemeldingen.

– Jeg er svært takknemlig for tilliten og ser frem til å gjøre en god jobb for De Grønne i Stavanger, sier Daria Maria Johnsen.

– Store sko å fylle

Hun overtar vervet som gruppeleder fra 1. februar 2018.

– Jeg har store sko å fylle og er heldig som har hatt Torfinn Ingeborgrud ved min side, som min mentor og gode kollega. Jeg ser frem til videre godt samarbeid med ham i både bystyret og i partiet, fortsetter Johnsen.

– Dette er et temmelig udramatisk skifte. Vi har et godt samarbeid. Ta godt imot henne, sier Ingeborgrud i en e-post til RA.

– Hvis noen tenker at jeg bare skal ligge på sofaen framover: jeg er også fylkespolitiker, legger han til.

Var første i bystyret

Ingeborgrud ble parties første representant i Stavanger bystyre i 2011.

– Torfinn er synonymt med Miljøpartiet i Stavanger og han har gjort en kjempeinnsats for å løfte partiet til hvor det er i dag, sier styreleder i MDG Stavanger, Thomas Bendiksen.

Fersk etter valget i 2015

– Vervet som gruppeleder er tidkrevende og styret har full respekt for at Torfinn nå ønsker å konsentrere seg om sine verv som politiker i bystyret, formannskapet, kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU), utallige ekstra verv, og ikke minst også som fylkespolitiker. Det er spennende at Torfinn nå velger å overlevere stafettpinnen til nye krefter hvor vi skal i gang med det viktige arbeidet frem mot kommunevalget i 2019, fortsetter Bendiksen i pressemedingen.

– Daria har hatt en bratt læringskurve som helt fersk politiker etter valget i 2015, men har vist seg tilliten verdig og har stor respekt både internt i partiet lokalt, nasjonalt, og blant politiske kollegaer i bystyret.

Utover sin plass i bystyret er Daria Maria Johnsen nestleder i Hillevåg bydelsutvalg, vara i KMU, medlem av Innvandrerrådet og styremedlem i Stavanger Boligbygg KF.

