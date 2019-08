– Jeg synes ensakspartier er et demokratisk problem, sier Tore Renberg til Dagsavisen/Rogalands Avis.

Renberg står på 22. plass på Stavanger Arbeiderpartis liste ved kommunevalget, samtidig som han denne uka gir ut ny roman.

Dette er første gang den populære forfatteren har engasjert seg i partipolitikk.

I Stavanger og Sandnes har de etablerte partiene tapt terreng til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB). På målinger har FNB vært tredje største parti i Stavanger. Ved partilederdebatten under Arendalsuka fikk FNB delta selv om de ikke sitter på Stortinget.

– Bompengespørsmålet har tatt altfor stor plass. Det skygger for det politiske arbeidet over hele landet, mener Tore Renberg.

– Enkeltsakspartier burde ikke få lov å stille til valg. Ved flere valg har de vist seg å true demokratiet vårt.

Forhandle med Frode

Bystyrerepresentant for FNB i Stavanger Frode Myrhol er partiets ordførerkandidat, og har gjentatte ganger avvist at FNB er et ensaksparti.

– Frode Myrhol er en fornuftig type. Det er rart at han er i det partiet, kommenterer Tore Renberg.

– Vi må forholde oss til at de ligger høyt på hitlistene, singelen deres er kjempepopulær, men de har ikke mer enn en låt. Vi får se hvor store de blir. Det blir en forhandlingssak etter valget, og Frode går det an å snakke med.



Alvorlig

– Kystpartiet, Pensjonistpartiet, Bompengepartiet – de burde ikke få lov å stille lister. Jeg har ikke noe imot det de kjemper for. Men det er ikke riktig måte å drive demokratisk arbeid på, sier Renberg.

– Har du bare en sak, får du gå inn i partier som har en helhetlig politikk og jobbe der. Skal du stille egen liste, bør det stilles krav til en helhetlig politikk før du kan stille liste ved et valg, så alle kan vite at de du stemmer på er kompetente folk. Det er en alvorlig sak å stemme, og det er en alvorlig sak å være politiker, sier Tore Renberg.

