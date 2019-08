Tok helgens første Ingebrigtsen-gull

Følg RA Sporten på Facebook !

Henrik Ingebrigtsen stilte opp på fredagens 5000 meter under NM på Hamar, og etter at Jakob oppskriftsmessig gikk videre til lørdagens finale på 1500 meter skulle storebror fortsette oppturen for Team Ingebrigtsen.

Ganske kjapt dannet det seg en kvartett i front, som etter hvert ble til en trio i tet der Sondre Nordstad Moen ledet de første rundene med Per Svela på slep. Tre runder før slutt gikk Ingebrigtsen opp i tet, og fikk ganske raskt en ledelse som de andre ikke klarte å ta igjen.

Dermed kunne Henrik Ingebrigtsen løpe inn familiens første NM-gull denne helgen på tiden 13.50,78. Han vant foran Svela, og Nordstad Moen som tok bronsen.

– Jeg er forsåvidt godt fornøyd med tiden, men måtte jobbe mye fra start. Sondre gjorde mesteparten av jobben, og jeg prøvde å hjelpe han med å holde farten oppe etter hvert, men da gikk han litt tom for krefter og jeg ville ikke vente på han, sier Ingebrigtsen til NRK etter løpet.

Langt bak der han ønsker å være

Henrik har slitt en del med skader også i år, og hadde et lengre opphold før han gjorde comeback i Belgia for to ukers tid siden. Etter det har han også fått litt negative tilbakemeldinger fra kroppen, men er på bedringens vei.

– Jeg har hatt ganske tung kropp siden løpet i Belgia, og skulle jeg toppet formen for mye til NM hadde det gått ut over det som kommer senere i sommer. Det var en risikovurdering om hvor mye vi kunne trene for å være i grei form til NM, sier Ingebrigtsen og fortsetter:

– Jeg er langt bak der jeg skulle ønske jeg var før sesongen, men jeg må være realistisk og få til en utvikling fra der jeg står nå. Sånn sett er jeg i rute til VM, forteller han.

