Tok håret etter Viking-kampen og svarte med mål

Vegard Erlien var banens beste mot Florø i 4-0-seieren før Viking-kampen. Der fikk han ikke spille fra start, i det som endte med tap. Mandag var han igjen tilbake i startoppstillingen, og da endte det med ny seier og scoring for trønderen.

– Det er Bengt som tar ut laget, og uansett hvilket lag han tar ut så respekterer jeg det. Min jobb er å gi 100 prosent uansett om jeg starter eller kommer inn. Men det er ingen tvil om at det var kjekt for meg å slå tilbake og vise at jeg burde ha startet mot Viking med mål i dag, det skal jeg ikke legge skjul på, sier Erlien til RA.

Med sommersveien kom målet

Trønderen åpnet scoringsballet i mandagens kamp, da han fikk god tid til å sikte og la ballen kontrollert nede i hjørnet.

– Jeg og Axel bestemte oss etter Viking-kampen at vi ønsket en forandring, og dermed tok vi håret begge to. Med sommersveisen kom målet, så jeg er fornøyd med det valget, sier han og fortsetter:

– Det var et veldig bra foraarbeid av Danso, og jeg fikk veldig god tid til å sikte. Da var det bare å legge den ned i hjørnet, forteller Erlien om målet.

Tirsdag kveld møtes Viking og Aalesund, i en kamp der minst ett av lagene må avgi poeng. For Sandnes Ulf var derfor kveldens kamp veldig viktig.

– En seier i dag var akkurat det vi trengte. Det var viktig å slå tilbake etter tapet for Viking, og så får vi satse på uavgjort og poengtap for både Viking og Aalesund når de møtes. Vi leverer ikke til ti av ti stilpoeng i dag, men tre poeng var det viktigste, og det fikk vi med oss, sier han.

