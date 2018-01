Togene går igjen på Jærbanen

Rogalandsavis

Bane Nor meldte om signalfeilen klokken 17.28. Like over klokken 19 kunne de melde at feilen var funnet og at de forventet normal trafikk i løpet av en time.

– Vi jobber med å finne og utbedre feilen, skrev de på Twitter.

Det var de store snømengdene i Agder-fylkene den siste uken som har gått ut over signalanlegget også i Rogaland, fordi strømbruddet i Agder varte så lenge at backupstrømmen på Jærbanen gikk tom, skriver Bane Nor på sine nettsider.

– Det er noe feil med kommunikasjonen til det nye signalanlegget, så alle tog på den strekningen har blitt stoppet, sier pressevakt Kjell Bakken i Bane Nor til Stavanger Aftenblad.

Han forteller at de jobber intenst med å fikse feilen. Når togene er i gang igjen er foreløpig usikkert.

– Det vil bli satt opp alternativ transport, men det er NSB som har ansvar for det. Jeg vet derfor ikke når disse vil bli satt opp, sier han til avisen.

På NSBs nettsider står det at reisende må regne med forsinkelser og innstillinger, og at passasjerer som reiser mellom Stavanger og Sandnes henvises til Kolumbus.

NSB organiserer busstransport mellom Stavanger og Klepp for øvrige passasjerer.