Tøffere p-politikk, takk

På kort tid er Nye Gamlingen blitt det samme som originalen; en oase av trim og velvære midt i Stavanger. Utendørsanlegget ligger vakkert plassert rett ved Mosvatnet og motorveien, og ikke minst tett på de folkerikeste bydelene. Det er noen titusener som har Gamlingen innenfor rimelig radius for gåing, jogging eller sykling – noe som bør være lette valg når belønningen er 28 grader varmt vann under åpen himmel. Paradokset er at de svært så sentralt plasserte bassengene skaper alvorlige problemer for nabolaget.

Siden åpningen sommeren 2017 har over 250.000 besøkt Gamlingen, og dessverre har mange fått det for seg at de skal kjøre bil til Schancheholen og parkere ved SIF stadion selv om området også har et flott busstilbud.

LES OGSÅ: Ikke parkeringsplasser ved Gamlingen med det første

Samtidig i Sandnes: Et splitter nytt rådhus åpner dørene for om lag 375 ansatte, og praktbygningen har ikke parkeringsplasser. Beskjeden er å gå, sykle, busse eller ta tog – alternativt bli med på en bildelingsordning. Sandnes-initiativet er tøft, ganske sikkert upopulært, men det bidrar utvilsomt til at rådhusets ansatte og brukere tvinges til å endre holdning og vaner. Det er slik offentlige virksomheter bør og skal handle. Ved å gi noen dytt i riktig retning, vise til alternativer og unngå å bruke verdifullt areal til parkering, endres holdningene og (u) vanene.

Politikerne i kommunalstyret for byutvikling har foreløpig avvist forslaget om å utvide parkeringen ved stadionet. Forslaget ser sant å si ut til å være fra en tid før klimaplaner, sykkelsatsing og hensyn til barn og unge. For å skaffe ekstra parkeringsplasser ved fotballanlegget SIF stadion var det tenkt å gripe inn i et regulert friområde og flytte gang- og sykkelsti. At voksne baderes ønske om å kjøre bil til Gamlingen skal gå ut over sikkerheten til barn og unge som trener på stadionet tvers over Ullandhaugveien, henger sant å si ikke på greip.