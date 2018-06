Rogalandsavis

Mot slutten fikk begge de norske håpene det svært tungt. Storebror Henrik løp inn til niendeplass på tiden 13.28.89, mens lillebror Filip endte tre plasser lenger ned på resultatlista med 13.46.40.

Sistnevnte klarte dermed ikke EM-kravet på 13.38, og var hard mot seg selv da han skulle oppsummere løpet.

– For å klare kravet måtte jeg ha klart å treffe fra starten av. Det nytter ikke å løpe 61-runder. Jeg er skuffet over at jeg gjorde et så dumt løp, og at jeg ikke gjorde det jeg skal, sa Filip til NRK.

Tøft

Han forsto relativt raskt at det kom til å bli en tøff opplevelse.

– Jeg kjente tidlig at jeg ikke hadde dagen. Jeg var ikke restituert (etter Bislett Games), og jeg har hatt litt vondt i beina siden torsdag. Heldigvis er det bare vondt i musklene, sa han.

Feltet åpnet i et forrykende tempo på 500-meteren i Stockholm. Både Henrik Ingebrigtsen og lillebror Filip hengte seg på. Det kostet så mye krefter at nordmennene etter hvert falt kraftig av.

Selemon Barega fra Etiopia vant løpet på 13.04.05, som er årsbeste i verden.

Balew nummer to

– Det var en tung dag på jobben. Jeg var litt optimistisk i starten og måtte gjøre mesteparten av jobben selv. Jeg løp og tenkte på om dette var lurt, og om jeg ville ødelegge det neste løpet mitt, oppsummerte Henrik Ingebrigtsen.

– Jeg skulle gjerne vært nærmere pers, men dette er samtidig blant mine beste 5000-metere, sa han.

Birhanu Balew fra Bahrain ble nummer to, mens Abadi Hadis fra Etiopia le nummer tre. De to løp inn på henholdsvis 13.04.25 og 13.06.76.

