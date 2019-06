Følg RA Sporten på Facebook !

Norge U21-lag i fotball tapte 1–3 for Sverige i Helsingborg fredag. Både Birk Risa og Lars Olden Larsen scoret, Olden Larsen i riktig nett og Risa med selvmål.

Odd-spiller Birk Risa var maks uheldig da han satte inn 1–0 til svenskene etter drøye halvtimen. KFUM-spiller Lars Olden Larsen, som står med sju scoringer i 1.-divisjon denne sesongen, utlignet til 1-1 bare fem minutter senere.

Sunderland-spiller Benjamin Kimpioka sendte svenskene i føringen et kvarter ut i den andre omgangen, før Viktor Gyökeres punkterte oppgjøret sju minutter senere.

Dette var en treningskamp. Norge klarte ikke å kvalifisere seg til EM-sluttspillet etter at de ble nummer to i kvalikgruppen bak Tyskland. U21-landslaget slo Kosovo 5-0 i juni 2017, men Kristoffer Ajer, som hadde fått rødt kort i en G19-landskamp mot Spania i mars samme år, spilte. Problemet var at Ajer ikke var spilleberettiget, og det gjorde at Norge ble trukket tre poeng.

Da ble det ikke noe EM på Norge. EM starter i neste uke.

Norges lag mot Sverige: Emil Gundelach Ødegaard – Fredrik André Bjørkan, Lars Ranger, Tord Salte, Martin Vinjor, Felix Myhre, Simen Nordli, Birk Risa, Lars Olden Larsen, Rafik Zekhnini, Dennis Tørset Johnsen.

