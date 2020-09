To nye positive covid-19-tester i Stavanger

Testesultatene i Stavanger for fredag 11. september viser at to nye personer er testet positive på covid-19.

Det melder Stavanger kommune i en pressemelding.

Ifølge kommunen er det god kontroll på smittesporingen.

Den ene personen var nærkontakt med en som tidligere var testet positiv etter reise, og den nye smittede personen har selv vært i karantene siden da.

Den andre personen har vært i et rødt land og gikk rett i karantene ved hjemkomst.

De er begge i 50-årene. Status for begge er at de ikke er innlagt på sykehus, men i isolasjon i sine hjem.

Antall testede personer i Stavanger kommune ligger ganske jevnt på 300-400 daglig, melder vakthavende smittevernoverlege.