To nye Lotto-millionærer i Rogaland

Den siste Lotto-trekningen før julaften ble helt spesiell for fire personer. De klarte å prikke inn syv rette, og dermed ble de over fem millioner kroner rikere. En av dem er en mann fra Hå.

– Det var jammen en koselig stemme å høre, sa mannen fra Hå da Norsk Tipping tok kontakt.

Han hadde allerede sjekket appen og hadde dobbeltsjekket opptil flere ganger. Det var ingen tvil. Han hadde vunnet nøyaktig 5.078.685.

– Jeg er veldig fornøyd med innsatsen til trekningsmaskinen på Hamar i kveld, tøyset den nybakte Lotto-millionæren.

Selv før trekningen hadde mannen og samboeren poppet en champagne, uten noen spesiell grunn. Da TV-trekningen var over lå dermed alt til rette for å feire over 5 millioner kroner.

Mannen, som ønsker å være anonym, kjøpte sitt spill via Norsk Tipping sin app.

De tre andre vinnerne var en kvinne fra Trondheim, en kvinne fra Oslo og et tippelag fra Stor-Elvdal.

Supertrekning

Også på Sola kunne det jubles. En kvinne i 60-årene var en av de heldige i lørdagens supertrekning, og kan dermed vente seg 1 million i førjulsgave fra Norsk Tipping.

– Nå ble jeg skjelven, er kvinnens første reaksjon. Hun og mannen hadde nettopp spist en bedre middag med pinnekjøtt, og var ikke forberedt på en milliontelefon fra Hamar.

– Nå er jeg veldig varm. Dette må jeg virkelig la synke inn. Dette var utrolig gøy!

Kupongen kjøpte hun på Coop Mega Sola.

