To lagkamerater av tidligere Oilers-spiller er smittet

Nok en Ottawa Senators-spiller har testet positivt på koronaviruset.

Det betyr at det nå er to Ottawa Senators-spillere som har testet positivt. De to Senators-spillerne, som ikke er navngitt, er de to eneste i ligaen som har testet positivt.

Onsdag var den første Senators-spilleren den første som har testet positivt i ligaen. Fire dager senere skrev den canadiske NHL-klubben på sine hjemmesider at enda en spiller har testet positivt.

Senators spilte forrige uke bortekamp mot Los Angeles Kings, dagen etter at Brooklyn Nets møtte Los Angeles Lakers i NBA-kamp i samme hall. Fire Nets-spillere har siden testet positivt på viruset.

Som i de andre nordamerikanske lagidrettene ble alt spill i NHL stoppet forrige uke. Det skjedde kort tid etter at det første smittetilfellet i basketballserien NBA ble kjent.

