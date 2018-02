To gull og europeiske juniorrekorder

Rogalandsavis

På 3000 meteren søndag løp han inn til 7.56.74, og senket den europeiske juniorrekorden med rundt åtte sekunder på distansen.

For første gang løp 17-åringen under åtte minutter på distansen, og det gjorde at han satt ny mesterskapsrekord og senket sin egen norske juniorrekord innendørs med 23 (!) sekunder.

– Jeg er veldig fornøyd, endelig under åtte minutter. Også i dag var det litt tungt å ligge alene, og jeg skulle ønske at det var noen der som var med i teten. Det er godkjent dette, sa en fornøyd Jakob Ingebrigtsen til friidrett.no etter helgens andre europeisk juniorrekord innendørs.

Ikke eneste vinner i familien

17-åringen vant nemli også gullet på 1500-meteren med den sterke tiden 3.42,75. Det var like bak mesterskapsrekorden til storebror Henrik (3.42,31). Tiden er også den nest raskeste satt av en europeer innendørs så langt i år, mens den er best i U20-klassen.

– Jeg er blitt mye sterkere i vinter. Dette løpet var egentlig for å kjenne litt på kroppen og komme i gang. Jeg kjenner at det er litt vanskelig mentalt å løpe alene her, og det er litt vanskelig å pushe meg. Jeg får de svarene jeg vil ha, sa Ingebrigtsen til friidrett.no

Med lørdagens løp slo han sin personlige rekord innendørs med over ni sekunder.

Jakob var imidlertid ikke eneste fra Ingebrigtsen-klanen som vant. Lørdag spurtet 11-årige Ingrid Ingebrigtsen inn til klar seier på 600 meter i 13-årsklassen med tiden 1.50,28. Også hun avgjorde med en overlegen spurt.

Ziesler viste storform med to gull

Også på 3000 meter for kvinner ble det gull til Sandnes, da Camilla Ziesler var best av samtlige. Ziesler, som også er en del av Team Ingebrigtsen, løp inn til ny personlig rekord på 9.26,50 og tok gullet med en sluttspurt ingen kunne matche.

Best var hun også på 800 meteren lørdag, da hun nok en gang sikret seg et NM-gull med en sterk sluttspurt på tiden 2.11,82.

– Jeg er veldig fornøyd. Hørte før start at de beste skulle løp på 9.20 og da la jeg meg litt bak. Jeg følte at jeg nesten løp på terskel og hadde kontroll underveis, sa Ziesler som la til at treningen har gått bra i vinter da hun snakket med friidrett.no.

Sprintgull til Hove Johansen og Skjalg

Da Mathias Hove Johansen snakket med RA før mesterskapet, sa han at han håpet å få med seg medaljer på både 60 meter og 200 meteren. På den korteste distansen ble det sjetteplass, men søndag gikk han helt til topps på 200 meteren på tiden 21,31.

– Jeg hadde håpet på ny personlig rekord innendørs. Mesteparten av løpet var bra, men på inngangen av andre sving var jeg litt nærme streken og ble litt stresset, sa rogalendingen som senket sin personlige rekord med elleve hundredeler.

På kvinnesiden løp Astrid Mangen Cederkvist inn til sølvmedalje på 23,77. Sandnes-løperen var litt over tre tideler bak vinner Helene Rønningen fra Tyrving.

Camilla Ziesler tok sitt tredje gull for helgen, da hun holdt unna for Sigrid Jervell Våg på oppløpet under 1500 meteren søndag og vant på tiden 4.20,27.

– Det var tungt, jeg merket løpene fra i går litt i beina. Jeg synes det er mye tyngre å løpe innendørs enn utendørs. Jeg er fornøyd med dette, sa Ziesler til friidrett.no

