To biler i trafikkulykke på Hommersåk

Rogalandsavis

Politiet fikk klokken 09.50 melding om en trafikkulykke ved en innkjørsel til Alsvik på Hommersåk. To biler var involvert. Klokken 10.30 opplyser politiet at den ene føreren og hans to barn er tatt med av ambulanse til legevakt med mindre skader, Den andre føreren er sjekket av ambulanse på stedet.



Trafikken går som normalt.