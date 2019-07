To av tre mener det betales altfor mye i bompenger

Av dem som bompenger er et aktuelt problem for, svarer 62 prosent – rundt to av tre – at de personlig belastes for hardt med bompenger, viser en undersøkelse Ipsos har gjort for Dagbladet .

42 prosent av dem som ble spurt i undersøkelsen, har svart at de betaler altfor mye i bompenger. 25 prosent har svart at de belastes «helt OK», mens for 26 prosent er det ikke en aktuell problemstilling. Kun 6 prosent har ikke gjort seg opp en mening.

Hittil har bompengeopprør dominert kommunevalgkampen.

De ulike bompengepartiene har skapt sjokkbølger inn i det etablerte politiske landskapet en rekke steder i landet. Det største partiet, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), ble nylig målt til største parti i Bergen. FNB og andre bompartier har også vokst betydelig i Stavanger, Sandnes, Drammen, Tromsø og Oslo.