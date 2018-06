Tjørhom setter kvalitet foran kvantitet

Rogalandsavis

Av Egil Sæther, NTB

I friidretts-EM i Amsterdam i 2016 stilte Norge med en rekordstor tropp på 51 utøvere, men den troppen inkluderte 11 løpere som kun løp halvmaraton og 11 utøvere som ene og alene løp på en eller to stafettlag.

Halvmaraton er ikke på programmet i Berlin-EM i perioden 7.- til 12. august, og troppen til Berlin blir derfor ikke like stor denne gangen.

Men noen flere navn bør likevel melde seg på.

– Vi har ikke mål om noen kjempestor tropp, men vi skal ikke heller ikke hindre noen i å delta, sier Tjørhom til NTB.

– For noen er EM en erfaringsarena, men det betyr ikke at de ikke skal være godt forberedt, sier Tjørhom.

Frist

Kvalifiseringsperioden til mesterskapet i Tyskland løper til 29. juli. Uttaksfristen er satt til 31. juli.

– Det hyggelige er at det er en del utøvere som har klart kravet som en del av reisen fram mot mesterskapet, ikke som følge av at de har toppet form. Jeg synes at vi har fått en positiv start på første del av sesongen. Vi ser ikke minst en større bredde på dem som har løftet nivået, mener Tjørhom.

Spydspisser

Regjerende verdensmester Karsten Warholm på 400 meter hekk er naturlig nok en av dem som har klart kvalifiseringskravet. Sunnmøringen har også klart kvalifiseringskravet på 400 meter flatt, men det er ikke endelig avgjort om han stiller på begge distansene i Berlin.

Warholm løp begge distansene under U23-EM sist sesong.

Filip Ingebrigtsen er kvalifisert på 1500 meter sammen med sine brødre Henrik og Jakob. Henrik har også klart kvalifiseringskravet på 5000 meter, mens Filip Ingebrigtsen ikke klarte kravet da han var i aksjon på distansen i Stockholm.

Team Ingebrigtsen vurderer om mellomstebror Filip skal gjøre et nytt kvalifiseringsforsøk i de kommende ukene. (©NTB)