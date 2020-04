Tina Bru håper oljekutt skal stabilisere prisene

– Jeg tror det er opplagt for alle at den situasjonen vi står i nå, er ekstraordinær, sier olje- og energiministeren til NTB.

Sammen med statsminister Erna Solberg (H) og næringsminister Iselin Nybø (V) deltok hun tirsdag ettermiddag på et innspillsmøte med olje- og gassnæringen i Norge.

Bru legger ikke skjul på at situasjonen er krevende.

– Men det er grunn til å håpe og tro at den avtalen som nå er inngått mellom landene i Opec+, i kombinasjon med at vi gradvis også vil få mer aktivitet i den globale økonomien etter hvert som smitteverntiltakene blir hevet, vil bidra til at prisen stabiliserer seg på sikt, sier Bru.

Solberg minner for sin del om at Norge fortsatt har en god «støtpute» i oljefondet.

– Og så tror jeg nok at hovedfokuset vårt ikke er på de kortsiktige endringene, men på de langsiktige konsekvensene av den usikkerheten vi har nå, sier statsministeren.

Bru har fra før varslet at Norge vil vurdere å støtte oppunder enigheten fra Opec+ med et ensidig kutt i norsk produksjon.

