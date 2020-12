Det blir reprise på allsang med 10.000 mennesker når Stavangerkameratene kommer tilbake til Utopia.

Det melder Utopia i en pressemelding fredag.

– I vår Utopia-tid har det nesten ikke vært bedre stemning enn når Stavangerkameratene var på scenen i fjor! Etter dette er det veldig mange som har spurt om vi kan få gutta tilbake igjen, så nå håper vi dette er starten på en tradisjon, sier festivalsjef Espen Yung Svendsen, i pressemeldingen.

Til nå er Alan Walker, Astrid S og Cezinando annonsert til årets festival.



Det unike samarbeidet oppsto i Stavanger sommeren 2015 da Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Mæland ble spurt om å opptre sammen under åpningen av volleyball-VM. Og det var konferansier Stian Blipp, som i den anledning ga dem navnet «Stavangerkameratene».



Deres første utgivelse var singelen «Vekk meg opp», en norsk versjon av Avicii’s hit «Wake Me Up», utgitt i mars 2016. Sommeren samme år ga de ut sin andre singel, «Bare så du vett det» og i juni 2017 ga de ut debutalbumet «Stavangerkameratene». De har mottatt platinatrofé for singelen «Bare så du vett det» som har oppnådd over 8 millioner strømminger og gulltrofé for både debutalbumet og «Vekk meg opp» med henholdsvis 10 millioner og 2 millioner strømminger, står det i pressemeldingen.

Siden våren 2017 har Stavangerkameratene turnert i hele Norge og i juni samme år var de oppvarmingsband for Mods på deres to konserter på SR-Bank Arena.



9. februar 2018 ga de ut singelen «Det e'kje någe å tenka på» og 5. oktober samme år sitt andre album, Ein for alle. Stavangerkameratenehar flere konserter på ulike festivaler gjennom sommeren, men kun én i Stavanger.

Utopia-festivalen i august blir deres eneste konsert i hjembyen. Forrige gang de spilte på hjemmebane var i et utsolgt DNB Arena. Denne gangen er det utendørs i Amfiet på Stavanger Konserthus, på sensommeren.

– Det e'kje någe å tenka på, det er bare å sikre seg billett til det som vil bli tidenes Stavanger-fest når kameratene skal få Amfiet til å gynge, skriver Utopia i pressemeldingen.