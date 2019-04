Tidligere Viking-helt vender hjem

Følg RA Sporten på Facebook !

Etter tre år i Falk-Horten og ett år på Stord kom Viking håndball onsdag med nyheten om at Fredrik Haaland melder overgang til barndomsklubben den kommende sesongen.

– Vi er svært glad for å kunne meddele at Fredrik Haaland igjen blir å se i mørkeblått. Fredrik har de siste sesongene spilt for Falk-Horten og returnerer nå til Stavanger hvor han gjenforenes med trener Joar Gjerde, skriver klubben i en pressemelding.

Falk-Horten endte nest sist i årets Eliteserie, og rykket ned til 1. divisjon. Der kjempet Viking om en mulighet til å rykke opp i år, men det ble litt for tøft etter en oppløftende sesong for nyopprykkede Viking.

– Med Fredrik på laget vil det unge Vikinglaget få tiltrengt rutine. Ikke minst er det gledelig at en gammel Vikinggutt vender hjem og vil bidra til å nå våre ambisjoner om opprykk til eliteserien neste sesong. Vi ønsker Fredrik velkommen og takker BDO som gjør dette comebacket mulig, skriver klubben videre.

