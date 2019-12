Tidligere Oilers-spiller klar for ny klubb

Følg RA Sporten på Facebook !

Henrik Medhus er klar for Stjernen. Dette melder Stjernen på sin hjemmeside. 24-åringen med en fortid i Frisk Asker og Oilers kommer til Fredrikstrad-klubben for to ukers prøvespill, med opsjon på spill resten av sesongen. I tillegg er det mulighet for ytterligere to sesonger i avtalen som er skrevet.

– Jeg har fulgt med på Henrik Medhus siden han var juniorspiller, og har møtt han flere ganger med lag jeg har trent i Stjernen. Han er en veldig bra toveiscenter, som jeg tror kommer til å få et gjennombrudd i Get-ligaen i Stjernen, sier sportssjef Darren Treloar til Stjernen.no.

Medhus sin nye klubb var torsdag i DNB Arena og spilte kamp mot Oilers.