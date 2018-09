Rogalandsavis

Norsk-palestinske Deeb er tiltalt for å ha gamblet bort nesten 11 millioner kroner som tilhørte menneskerettighetsorganisasjonen som han ledet.

Da rettssaken mot Deeb startet i Stavanger tingrett mandag, gikk den tidligere bistandstoppen til frontalangrep på Økokrim, ifølge Stavanger Aftenblad.

– Jeg anser alle bevisene som er fremlagt, som fabrikkert av Økokrim. De har funnet på dem selv. I løpet av de kommende dagene vil jeg legge fram bevis som viser at jeg ikke har gjort det som står i tiltalen, forklarte han.

Loai Deeb grunnla og ledet i flere år menneskerettighetsorganisasjonen GNRD, med hovedkvarter i Hillevåg i Stavanger. I årene etter grunnleggelsen i 2008 mottok organisasjonen flere store millionbeløp fra ukjente givere i Midtøsten.

– Hacking

Til sammen mener påtalemyndigheten at Deeb underslo 11 millioner kroner av pengene og gamblet dem bort på spillnettsteder. Deeb innrømmer å ha brukt mellom 2 og 3 millioner kroner, men sier dette var hans egne penger.

Han forklarer mulige overføringer fra GNRD til gamblingsselskaper med hacking.

– Kanskje var kontoen til GNRD hacket. Vi har bevis på at organisasjonen var under hacking. Vi har bevis på at jeg personlig var under hacking, sier Deeb til NRK.

– Forfalsket dokument

Økokrim har ikke tro på denne teorien og mener å kunne bevise at Deeb selv overførte penger til gamblingselskaper.

– Ved å fremlegge et forfalsket dokument for regnskapsfører, ble underslaget skjult og regnskapsført som utgifter til å sikre drikkevann til flere afrikanske flyktningleirer, går det fram av tiltalen.

Deebs forsvarer, advokat Kjell M. Brygfjeld, har overfor NTB karakterisert tiltalen som en konstruksjon fra Økokrim for «å redde stumpene».

Han viser til at en opprinnelig hvitvaskingssiktelse på over 100 millioner kroner ble frafalt av Økokrim.

GNRD ble slått konkurs i 2016, etter at politiet slo til mot organisasjonen året før. Det er satt av ti dager til behandlingen av saken.

