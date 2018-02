Rogalandsavis

Av Anne Marjatta Gøystdal/NTB



Børresen skrev opprinnelig at administrasjonen varslet presidentskapet før jul om at det lå an til nye kostnadsoverskridelser.

I en epost hun sendte til presidentskapet mandag kveld, trekker hun den delen av uttalelsene som tegner et bilde av at presidentskapet ble informert allerede i fjor, skriver Aftenposten, som først omtalte saken.

– Jeg beklager at jeg har bidratt til denne uklarheten, og jeg ser nå at mine uttalelser om dette var upresise, skriver Børresen.

– Sa at kostnadsrammen lå fast

I eposten, som også NTB har fått tilgang til, skriver Børresen at presidentskapet i desember ble informert om at prosjektets økonomi var presset, men at kostnadsrammen på 1,8 milliarder kroner fortsatt lå fast.

Etter at den siste budsjettsprekken på 500 millioner kroner ble kjent 15. februar, har mange stilt spørsmål knyttet til stortingspresident Olemic Thommessens redegjørelse for Stortinget 20. desember. Da sa han at byggeprosjektet lå an til å holde seg innenfor budsjettrammene.

– Det var altså en bekymringsfull situasjon, men en ville arbeide med tiltak for å sikre at rammen ble holdt. Det ble ikke gitt informasjon til stortingspresidenten eller presidentskapet som tilsa at det presidenten sa i stortingssalen var uriktig, skriver Børresen i eposten.

Press på Thommesen

Flere stortingsrepresentanter har reagert på at en betydelig kostnadssprekk ble kjent bare få uker etterpå. Hvem som visste hva, og når, blir noen av de viktigste spørsmålene å få avklart når stortingspresidenten skal orientere finanskomiteen og de parlamentariske lederne onsdag.

Stortingspresident Olemic Thommesen har vært under økende press for å forklare når han og presidentskapet ble gjort kjent med at det å an til nye overskridelser. Han har fortalt at han først fikk vite om nye overskridelser i februar.

– Jeg kan ikke tilskrive den uklarheten om dette som ble skapt av min pressemelding annet enn at det var en utrolig stressende dag der jeg på kort tid måtte ta stilling til spørsmål av stor personlig betydning, og hvor det var vanskelig å få alle detaljer riktig, skriver Børresen.

(©NTB)